Gobierno instala mesa de diálogo con transportistas cruceños por retiro de la subvención

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que este viernes, a partir de las 9:00, sostendrá una reunión con sectores del transporte urbano y con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, con el objetivo de encontrar una solución que permita el retorno de las unidades al servicio público.

La dirigencia del transporte urbano decidió no sacar los micros este viernes como medida de protesta contra el Decreto Supremo 5503, que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

“Entendemos la situación que atraviesa el transporte. Ayer ya dialogamos con ellos y estamos evaluando soluciones a corto y mediano plazo para garantizar que el servicio no se paralice en Santa Cruz. Esperamos llegar a una solución”, afirmó Justiniano.

En Santa Cruz, los transportistas demandan que la tarifa del pasaje se incremente de Bs 2,30 a Bs 5. Al respecto, el viceministro indicó que este tema será abordado con el alcalde cruceño, quien es la autoridad competente para definir el costo del pasaje.

“Ahora estamos enfocados en el transporte urbano. Ese será el primer tema, porque la ciudad no puede quedarse sin micros. Sabemos que algunas unidades están prestando el servicio, pero con costos excesivos”, señaló.

Justiniano reconoció que el conflicto con el sector del transporte gira principalmente en torno al precio del combustible; sin embargo, aclaró que el decreto no está en revisión. En ese marco, explicó que se buscan alternativas complementarias, entre ellas la conversión de vehículos de diésel a gas vehicular en un plazo de seis meses.

“Se van a establecer mesas de trabajo para analizar cuál es el porcentaje de incidencia del incremento del diésel en los costos del transporte”, acotó.

