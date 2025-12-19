TEMAS DE HOY:
Economía

Doria Medina ve temporal la subida de precios tras el DS 5503

Doria Medina sostiene que las alzas de los últimos días no tienen sustento real y son temporales. El empresario afirma que la divisa estadounidense ya muestra un descenso tras el pico alcanzado tras el anuncio gubernamental.

Red Uno de Bolivia

19/12/2025 11:32

El excandidato presidencial y empresario, Samuel Doria Medina, se pronunció sobre la reciente inestabilidad del mercado cambiario tras la aprobación del Decreto Supremo 5503. Según el análisis del líder político, el dólar ha comenzado a bajar, retomando la tendencia previa a las medidas económicas, tras superar un breve periodo de "incertidumbre y especulación".

Doria Medina explicó que el comportamiento del dólar digital, que tras la promulgación del decreto saltó de Bs 9,21 hasta los Bs 10,77 para la venta, fue una reacción emocional del mercado que no podrá sostenerse en el tiempo.

Hay gente que quiere aprovechar que el río está revuelto, pero esta situación no va a durar más que unos días”, señaló el empresario, al referirse a quienes incrementaron precios y cotizaciones “más allá de lo razonable”.

El análisis de Doria Medina sugiere que el mercado boliviano experimentó un choque especulativo debido al fin de la subvención de combustibles, pero vaticina que los precios de los productos y de la divisa tenderán a descender en el corto plazo.

Para el empresario, el incremento registrado en las últimas horas carece de un sustento real en la economía y responde únicamente a un fenómeno de pánico temporal.

Finalmente, el pronunciamiento insta a la población a no caer en la desesperación, bajo la premisa de que el mercado se autorregulará una vez que se disipe el efecto inmediato del ajuste económico dispuesto por el Gobierno de Paz Pereira.

Más noticias
Más noticias
