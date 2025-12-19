Hallan sin vida a hombre de 60 años arrastrado por la riada en la comunidad Juan Latino, Warnes

En un trágico desenlace, comunarios y autoridades policiales hallaron este viernes el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años en la comunidad Juan Latino, ubicada entre Warnes y Montero, tras la riada que afectó la zona durante el pasado fin de semana.

Según informó la subalcaldesa de la comunidad, el hombre desapareció en la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00 a.m., cuando aparentemente fue arrastrado por las aguas del río Piraí mientras intentaba salvar su motor.

“Se ve que se ha arrastrado hasta cierta parte, ha luchado lo más que ha podido”, declaró la autoridad local, describiendo la escena donde el cuerpo fue encontrado a la orilla del río.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración entre comunarios, Bomberos de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes, quienes procedieron al levantamiento legal del cadáver.

Por sus características, tatuajes y registros dentales, se presume que se trata del hombre buscado, aunque la identificación oficial se realizará mediante autopsia en la morgue de Warnes.

Con este hecho, se eleva a once el número de víctimas mortales registradas en Warnes a consecuencia de la reciente riada, que dejó múltiples daños materiales y pérdidas humanas en la región.

