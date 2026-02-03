Maestros y padres exigen la destitución del director por maltrato laboral

La unidad educativa Gastón Guillaux, ubicada en la calle Charcas, enfrenta una parálisis total de actividades tras denuncias de acoso y abuso laboral contra su director. Los maestros han decidido suspender las clases de manera indefinida hasta lograr la destitución definitiva de la autoridad cuestionada.

Una profesora del plantel afirmó que han sido agredidos de diferentes maneras, especialmente las colegas mujeres que han sufrido maltrato psicológico dentro de la Dirección.

“Él empezó a desmerecer nuestro trabajo y a desprestigiar nuestra capacitación; ya cansados, hemos decidido no trabajar con esta persona”, sentenció la docente.

La postura de los educadores cuenta con el respaldo de los padres de familia, quienes denuncian que los atropellos también alcanzan a la población estudiantil. “Basta de atropellos, hay mucho abuso de autoridad con los adolescentes y maestros; estamos cansados”, manifestó una madre de familia ante la crisis.

Por su parte, el director Victor Hugo Cárdenas calificó la movilización como una sorpresa y atribuyó las quejas a un grupo de padres que rechaza la aplicación de reglamentos. “Si yo estuviera yendo fuera de cualquier resolución ministerial yo mismo renunciaría, pero a ellos no les gusta la disciplina”, defendió la autoridad escolar.

Mira la programación en Red Uno Play