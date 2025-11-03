La tranquilidad del pequeño pueblo de Racale, en la región italiana de Puglia, se vio sacudida por un brutal crimen. Filippo Manni, un joven de 21 años, confesó haber asesinado a su madre, Teresa Sommario, de 54 años, con un hacha. El motivo: haber sido retado por entrar a la casa sin saludar.

El martes por la tarde, Manni fue detenido por la Policía italiana mientras deambulaba por el pueblo. Sin mostrar emoción alguna, relató a su abogado, Francesco Fasano, que “en un momento todo se apagó”.

“Subí las escaleras, agarré el hacha y la maté. Otras veces lo consideré una broma, contárselo, y hoy lo hice”, declaró sin remordimientos.

Según medios locales, el joven golpeó a su madre en la nuca, la cabeza y el pecho. Luego destrozó el ordenador de la víctima antes de salir de la vivienda.

Cuando fue detenido, caminaba con el torso desnudo y en evidente estado de confusión. “No quería escaparme —dijo el joven de 21 años al fiscal—, solo ir al cementerio a visitar a mi abuela o darme un baño en el mar”, publicó el diario Corriere della Sera.

Un pueblo en shock

La noticia del asesinato corrió rápidamente por Racale, dejando a sus habitantes en estado de incredulidad. El alcalde, Antonio Salsetti, expresó su consternación: “Estamos conmocionados, aterrorizados por una tragedia improbable. Conocía bien a Teresa y a su familia. Es un suceso que te deja atónito”.

Filippo, estudiante de Economía en la Universidad La Sapienza de Roma, había regresado a su pueblo natal para las celebraciones de San Sebastián. Trabajaba temporalmente como socorrista y vivía con su madre y sus dos hermanos gemelos de 17 años. Fue uno de ellos quien alertó a las autoridades tras escuchar los gritos de su madre.

Los investigadores tratan de esclarecer los motivos detrás del ataque. Se especula que las tensiones familiares podrían estar relacionadas con la decisión de Filippo de abandonar la universidad para dedicarse a la música y matricularse en el conservatorio de Lecce.

Además, un reciente accidente de tráfico y un episodio en el que rompió el parabrisas del coche familiar de un puñetazo podrían haber agravado su inestabilidad emocional.

El alcalde recordó haberlo visto días antes del crimen, describiéndolo como “sonriente y sereno”.

Mientras tanto, Filippo Manni permanece detenido a la espera de su comparecencia ante el juez de instrucción. La autopsia de Teresa Sommario está prevista para este viernes. La comunidad de Racale sigue intentando asimilar una tragedia que nadie vio venir.

