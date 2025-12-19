No la dejó sola: Abuela sangraba en un hospital y una enfermera le cantó para tranquilizarla | VIDEO

En un entorno donde a menudo impera la frialdad técnica y el estrés, un video grabado en un hospital moscovita recordó al mundo la importancia de la calidez humana. Las imágenes, que se hicieron virales en plataformas digitales, muestran a una joven enfermera cantando dulcemente a una anciana en estado crítico, transformando un momento de miedo en uno de profunda serenidad.

El poder de una canción

El incidente ocurrió cuando una paciente de avanzada edad comenzó a sufrir una hemorragia severa. Tras activar la alerta y solicitar la presencia inmediata de los médicos especialistas, la enfermera de turno tomó una decisión que es aplaudida por miles de usuarios: en lugar de limitarse a la espera técnica, se acercó a la mujer, le tomó el hombro y comenzó a tararear una conocida canción popular rusa, informa el portal RT.

Según el testimonio de la persona que grabó el video, —quien observaba desde afuera de la habitación con la anciana—, la paciente se encontraba visiblemente asustada y desorientada. El canto de la enfermera logró estabilizar emocionalmente a la mujer, permitiendo que el tiempo de espera hasta la llegada de los doctores fuera menos traumático.

"Un bálsamo para el alma"

El video generó una ola de comentarios positivos, destacando que la vocación de enfermería va mucho más allá de administrar medicamentos.

Gestos que sanan: Muchos usuarios señalaron que este tipo de acciones son "tan necesarias como la medicina misma".

Empatía profesional: Expertos en cuidados paliativos utilizaron el clip para ilustrar cómo el contacto humano y el sonido de la voz pueden reducir los niveles de cortisol y ansiedad en pacientes críticos.

La viralidad de lo humano

Aunque la identidad de la enfermera no ha sido revelada oficialmente, el video (marcado con los créditos de Marina Khasanova y difundido por RT) se ha convertido en un símbolo de la dedicación del personal sanitario. En las imágenes se aprecia cómo la anciana, a pesar de las manchas de sangre visibles, mantiene la mirada fija en la joven, encontrando en la melodía el ancla necesaria para mantener la calma.

