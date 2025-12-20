El precio de una amistad ficticia: Un jubilado es estafado por una falsa Jennifer Aniston

La soledad y el ingenio de los ciberdelincuentes se han cobrado una nueva víctima en la ciudad de Kostromá, en el centro de Rusia. Un jubilado local perdió los ahorros de su vida tras caer en una elaborada estafa romántica protagonizada por una cuenta impostora que utilizaba el nombre y la imagen de la famosa actriz estadounidense Jennifer Aniston.

De la pantalla a la "intimidad" digital

Según el reporte oficial del Ministerio del Interior de la provincia, la interacción comenzó en una red social donde el hombre entabló contacto con un perfil bajo el alias 'Jennifer Aniston'. Lo que empezó como una admiración por la protagonista de Friends derivó rápidamente en una supuesta relación de confianza.

La estafadora, asegurando vivir en California, comenzó a compartir presuntos "detalles íntimos" de su vida cotidiana, logrando que el anciano la percibiera como una amiga cercana y genuina, informa el portal RT.

El esquema de la estafa: medicina y boletos aéreos

Una vez establecida la conexión emocional, el delincuente detrás de la cuenta activó la fase económica del engaño:

El tratamiento médico: A principios de diciembre, la supuesta actriz solicitó ayuda financiera urgente para costear un tratamiento médico. El jubilado, sin dudarlo, transfirió 150.000 rublos (aprox. 1.800 dólares). La promesa del encuentro: Solo tres días después, la impostora aseguró que quería viajar a Kostromá para agradecerle el gesto en persona, pero necesitaba 95.000 rublos adicionales para el billete de avión. El hombre accedió nuevamente. El bloqueo final: Una semana después, surgió una tercera petición por otros 50.000 rublos. En esta ocasión, la transacción fue bloqueada por el sistema de seguridad bancario, que detectó actividad sospechosa, evitando que la pérdida fuera aún mayor.

El monto total de la estafa asciende a unos 245.000 rublos (cerca de 3.000 dólares), una cifra significativa para un pensionado en la región. Las autoridades rusas han iniciado una investigación criminal y han aprovechado el caso para advertir a la población sobre los peligros de entablar relaciones financieras con perfiles de celebridades en redes sociales.

"Las estafas de 'catfishing' o suplantación de identidad utilizan la vulnerabilidad emocional de los adultos mayores, quienes suelen ser menos escépticos ante la sofisticación de los perfiles falsos", advirtieron fuentes policiales.

