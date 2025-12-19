Gobierno convocará a reunión con el sector transporte para buscar soluciones conjuntas

El viceministro de Transportes, Hugo Criales, informó que el Gobierno convocará a una reunión con todos los sectores del transporte a más tardar hasta mañana, con el objetivo de entablar un diálogo inmediato y encontrar soluciones conjuntas a las demandas planteadas.

“A más tardar, hasta mañana tiene que ser. Hoy ya van a llegar las invitaciones; si se puede entablar hoy día, aunque sea a las 22:00, lo vamos a hacer, no hay problema. No nos vamos a hacer el lío de la hora”, afirmó la autoridad en rueda de prensa.

Criales señaló que la reunión busca generar un espacio de diálogo amplio e inclusivo. “Nos vamos a reunir con todos, con todos es la solución, tenemos que buscar una solución en conjunto”, sostuvo, destacando la importancia de la participación de todos los actores involucrados.

Asimismo, el viceministro adelantó que el Gobierno presentará un detalle técnico sobre las medidas planteadas, especialmente en lo referido al tema arancelario, con el fin de explicar los beneficios para el sector. “Todo eso lo vamos a detallar en una presentación, donde vamos a ver en cuánto les beneficia el tema del arancel; ellos también nos responderán y todo eso lo vamos a hacer técnicamente”, explicó.

