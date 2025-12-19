Desde este viernes, la Alcaldía cruceña notificará a líneas de micros que incumplen el servicio y advierte multas

Ante la notoria ausencia de micros en las calles y el cobro irregular del pasaje, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció que desde este viernes iniciará la notificación a las líneas de transporte público que no estén operando o que estén cobrando más de lo establecido por la normativa municipal.

El director de Tránsito y Viabilidad, Pablo Pérez, manifestó su preocupación por la escasez del servicio y remarcó que el Gobierno Autónomo Municipal tiene la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos.

“Se ha notado hoy día la ausencia del transporte, del servicio. Nosotros como municipio debemos velar por el ciudadano, por el que tenga un servicio. Desde hoy vamos a repartir las diferentes notificaciones a las líneas que están incumpliendo”, señaló.

La autoridad municipal recordó que la tarifa oficial del pasaje en el municipio cruceño es de Bs 2,30, monto que debe ser respetado por todos los conductores y líneas de micro.

“El ciudadano tiene que saber que la tarifa establecida es de dos bolivianos con 30 centavos para el servicio de transporte público de micro”, afirmó Pérez, descartando cualquier tipo de autorización para elevar el costo del pasaje. “Absolutamente no. La normativa vigente es clara”, subrayó.

Respecto a las sanciones, el director explicó que la normativa contempla multas progresivas por el abandono del servicio.

“La ley establece sanciones por tres días de abandono continuo. Las multas son de 3.000 bolivianos, 6.000 bolivianos y así van aumentando. Pero no vamos a esperar que pasen tres días, vamos a empezar a notificar desde hoy mismo”, advirtió.

Los controles municipales se concentrarán en zonas de alta afluencia, como mercados y avenidas principales, donde ya se realizaron operativos preliminares. “En estos mismos lugares vamos a reforzar los controles”, indicó.

Finalmente, Pérez hizo un llamado a la conciencia de los transportistas, señalando que el repliegue de unidades es una decisión del sector, pero que no debe afectar a la población. “Al ciudadano no lo podemos castigar. Él necesita el servicio y es quien paga el pasaje para que el transporte sea rentable. Como municipio vamos a velar por los usuarios y vamos a aplicar las sanciones que correspondan”, concluyó.

De esta manera, la Alcaldía reafirmó su posición: el pasaje único sigue siendo de Bs 2,30 y cualquier incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente.

