Doble feminicida ocultó un cuerpo en la pared de su casa durante nueve años

El caso de Marco Gaio Romeo, acusado de un doble femicidio, conmociona a España por su nivel de violencia y crueldad. Durante casi una década, el cuerpo de Sibora Gagani permaneció oculto dentro de una pared del departamento que compartió con quien creía el amor de su vida.

Sibora tenía 22 años cuando fue vista por última vez el 7 de julio de 2014 en Torremolinos, provincia de Málaga. Vivía allí desde hacía tres años junto a Romeo, trabajaba como camarera y mantenía un contacto frecuente con su madre, Elisabetta Shahini, que residía en Italia.

De un día para otro, las llamadas se interrumpieron. La joven desapareció sin dejar rastros. Marco Romeo, la última persona que la vio con vida, aseguró que Sibora se había ido porque no quería continuar la relación.

Una desaparición llena de dudas

Sibora había conocido a Romeo en 2009, en Nettuno, un pueblo cercano a Roma. Ella tenía 18 años y él 31. Con el tiempo iniciaron una relación y decidieron emigrar juntos a España.

Tras la mudanza, Sibora seguía en contacto con su madre, a quien le contó que la relación atravesaba conflictos y que finalmente se había mudado sola. Sin embargo, desde fines de junio de 2014, Elisabetta no volvió a saber de su hija.

El 14 de julio, la mujer llamó a Marco para preguntar qué había pasado. Él respondió que Sibora había terminado la relación y se había ido del departamento una semana antes. Aunque el relato coincidía con lo que Sibora había dicho previamente, su madre comenzó a sospechar: “Ella nunca habría desaparecido así”, sostuvo.

Dos crímenes y una confesión estremecedora

El 17 de mayo de 2023, una joven de 28 años, Paula Martín, fue asesinada a puñaladas en Torremolinos. Su pareja era Marco Romeo, quien ya tenía denuncias previas por violencia de género.

Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar una fuerte discusión. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de la mujer con múltiples heridas de arma blanca. Romeo había escapado, pero fue detenido horas después.

Ya bajo custodia policial, ocurrió un hecho clave: en una comisaría, Romeo observó un mural con fotos de personas desaparecidas. Allí reconoció a Sibora Gagani y realizó una confesión que heló la sangre de los investigadores.

“Quiero colaborar, esto me va a perseguir toda la vida”, dijo. Admitió que en 2014 la había matado, colocó su cuerpo en una bolsa, luego en una caja de madera y lo ocultó detrás de una pared del departamento. “Está enterrada en el ático”, afirmó.

El hallazgo detrás de la pared

El cuerpo de Sibora fue encontrado en el cuarto allanamiento del departamento. Los investigadores debieron romper varias paredes y utilizar rayos X para localizar los restos.

Dentro de la caja hallaron cal, un cuchillo con rastros de sangre y un ramo de flores.

Un giro inesperado en la causa

Tiempo después, Romeo se negó a repetir su confesión ante el juez. Se retractó, aseguró que era inocente y afirmó que había inventado todo.

Sin embargo, a principios de este mes, dio un nuevo giro al caso. Tras lo que describió como un “acercamiento con Dios”, envió una carta de 17 páginas al juzgado en la que prometía “contar toda la verdad”.

En el escrito, admitió haber matado a Paula Martín, pero aseguró que fue en “legítima defensa”, en medio de una pelea agravada por el consumo de alcohol y cocaína. En cuanto a Sibora, negó haberla asesinado y responsabilizó a supuestos miembros de la mafia albanesa, alegando que ella les debía dinero.

“El acusado sostiene que estas personas se llevaron 9.000 euros y le exigieron que ocultara el cuerpo a cambio de saldar la deuda”, explicó Juan Manuel Medina, abogado de la familia de Sibora. “Incluso reconoce que el cuerpo estuvo dos días en su casa antes de emparedarlo”.

A la espera del juicio

Marco Romeo permanece detenido en Torremolinos, sin derecho a fianza, acusado de doble homicidio. La Justicia no descarta que existan más víctimas y continúa investigando el caso. De ser condenado, podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Para Elisabetta Shahini, la madre de Sibora, no hay dudas: “Marco es un monstruo. No actuó solo. La pared estaba perfecta y él no sabía construir”, afirmó ante la prensa.

El cuerpo de Sibora Gagani permaneció nueve años oculto detrás de una pared fría. Hoy, sus restos descansan en Nettuno, la ciudad italiana donde creció.

