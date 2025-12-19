“Seguimos en Primera”: Jugadores de Aurora reaccionan al fallo del TAS

La mañana de este viernes se conoció el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a favor de Aurora en el caso Montaño, resolución que deja sin efecto la resta de 33 puntos y permite al club cochabambino mantener la categoría en el fútbol boliviano.

Con la devolución de las unidades, Aurora alcanza los 37 puntos en la tabla acumulada y se salva del descenso directo. En contrapartida, esta decisión provoca que Wilstermann caiga a la plaza de descenso directo, modificando de manera sustancial el cierre de la temporada.

Tras hacerse pública la resolución, varios jugadores del Equipo del Pueblo utilizaron sus redes sociales para expresar su alivio y satisfacción.

Sebastián Viviano escribió: “Seguimos en Primera”. Iván Vidaurre publicó: “Seguimos siendo de Primera, hay que tener mucha cabeza para asumir semejante responsabilidad y, sobre todo, profesionalismo. Vamos Aurora”.

Ramiro Ballivián también se manifestó con el mensaje: “Deber cumplido, Aurora fue durísimo”. A su vez, Jair Reinoso dedicó un mensaje al club: “A vos Aurora, sí a vos. Feliz Navidad, feliz 37 puntos”.

Por su parte, Rodrigo Ramallo posteó: “Aurora es de Primera. 37 puntos con mucho esfuerzo. Gracias Dios. Feliz Navidad, auroristas”.

Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol ni la Comisión de Competiciones han emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallo del TAS, mientras en Aurora se vive un clima de celebración por la permanencia asegurada.

Mira la programación en Red Uno Play