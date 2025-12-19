TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 15 al 19 de diciembre

Plataformas digitales registraron variaciones respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre de 2025.

Jhovana Cahuasa

19/12/2025 11:03

Foto: Redes Sociales.
Durante esta semana, desde el lunes 15 al viernes 19 de diciembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 15 de diciembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9.12 (BOB), y un precio de compra de 9.19 (BOB).

Martes 16 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 9.14 (BOB), y un precio de compra de 9.20 (BOB).

Miércoles 17 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.20 (BOB), y un precio de compra de 9.25 (BOB).

Jueves 18 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 10.00 (BOB), a la venta y el precio de compra de 10.27 (BOB).

Viernes 19 de diciembre: El dólar paralelo registra la cifra de 9.91 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 10.00 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

