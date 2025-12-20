Un incidente insólito en el Aeropuerto de Kindu (KND) ha puesto bajo la lupa la seguridad operacional en la República Democrática del Congo. Tras horas de espera en una cabina sin ventilación, decenas de pasajeros de la aerolínea Air Congo tuvieron que abandonar la aeronave saltando directamente desde la puerta principal hacia la pista de aterrizaje, ante la ausencia total de escaleras de desembarque.

Crónica de una espera desesperada

El vuelo, operado con un Boeing 737-800 (aeronave alquilada a Ethiopian Airlines), aterrizó en la capital de la provincia de Maniema el pasado jueves. Lo que debía ser un desembarque rutinario se transformó en una situación crítica cuando el personal de tierra informó que no había equipos disponibles.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales:

Encierro prolongado: Los pasajeros permanecieron varias horas dentro del avión tras llegar a la posición de parada.

Condiciones extremas: La falta de aire acondicionado y el calor sofocante dentro de la cabina elevaron la tensión entre los usuarios.

Riesgo físico: La puerta de un Boeing 737 se encuentra a una altura aproximada de 3 metros. A pesar del riesgo de fracturas, los pasajeros comenzaron a saltar al pavimento bajo la mirada del personal de pista.

Negligencia en pista

Lo más alarmante del suceso, según se observa en las grabaciones, es que el propio personal del aeropuerto —identificado con chalecos reflectantes— no solo permitía el descenso irregular, sino que instaba y ayudaba a los pasajeros a arrojarse al vacío para agilizar la evacuación de la cabina, según informa El Heraldo de México.

Hasta el momento, ni las autoridades del Aeropuerto de Kindu ni la directiva de Air Congo han emitido un comunicado oficial aclarando las responsabilidades de este fallo logístico que pudo terminar en tragedia.

