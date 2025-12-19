El Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en el interior de un alojamiento ubicado en la zona del antiguo mercado La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La víctima fue identificada como Marina Marta Vera Bonifacio, de 53 años de edad, quien murió por asfixia mecánica por sofocación, según el informe del examen médico forense.

De acuerdo con la fiscal de materia Rossemary Barrientos, la mujer perdió la vida a manos de su acompañante, presuntamente su pareja, con quien habría ingresado al alojamiento días antes del hallazgo del cuerpo.

“Es una señora de 53 años de edad quien murió en manos de su acompañante. Durante la autopsia se determinó como causa de la muerte anóxica por sofocación”, informó la autoridad.

El cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida al interior de una habitación y posteriormente trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla para la correspondiente autopsia legal. Las investigaciones establecen que la mujer llevaba entre tres y cuatro días de fallecida, y que el presunto autor abandonó el alojamiento el día lunes.

Según informó la Fiscalía, un equipo de fiscales especializados, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo.

Barrientos confirmó que el principal sospechoso del crimen ya fue plenamente identificado, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda. “Las investigaciones están en curso y esperamos que en las próximas horas el autor de este feminicidio sea aprehendido”, señaló la fiscal.

Por su parte, el director de la Felcv, coronel Marcos Torrez, indicó que unidades especializadas se encuentran movilizadas para dar con el paradero del sospechoso.

“Ya estamos trabajando en la búsqueda de esta persona y vamos a utilizar todos los mecanismos para lograr su aprehensión”, afirmó.

La autoridad policial ratificó que el caso fue tipificado como feminicidio, luego de que el informe forense confirmara una muerte violenta. Además, se cuenta con el registro del ingreso de la víctima y su acompañante al alojamiento, así como la documentación personal de ambos.

El Ministerio Público convocó a los familiares de la víctima a apersonarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida o a la morgue judicial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente este nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer.

Mira la programación en Red Uno Play