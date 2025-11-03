Alerta por retos virales: joven de 23 años muere tras desafío de consumo de alcohol en un bar

A través de redes sociales se ha dado a conocer que una joven de 23 años, María José Ardilla, perdió la vida tras participar en un reto viral que consistía en consumir la mayor cantidad de alcohol en el menor tiempo posible.

Según medios como Antena 3, el desafío implicaba beberse seis rondas en menos de 10 minutos para obtener un premio monetario. Tras sufrir una grave intoxicación etílica, fue trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron muerte cerebral.

En una entrevista con El País, su padre relató con profunda tristeza la desesperación que vivió:

“Estaban de camino cuando me llamaron y salí como loco. Llegué al hospital y, estando en la parte de reanimación, veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la entubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza”.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarla:

“Tratamos de revivirla hasta lo último, pero ya fue demasiado tarde. María José tardó 17 minutos en llegar al hospital y allí presentó la muerte cerebral. Mi hija ha fallecido; la desconectaron a las 16:00 horas. Estamos muy consternados”.

Por su parte, el establecimiento donde supuestamente ocurrió el reto, Sagsa Bar, expresó su dolor y solidaridad con la familia:

“Lamentamos con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.

Actualmente, el perfil de Instagram del bar se encuentra desactivado. El caso ha generado alerta en redes sociales sobre los peligros de los retos virales relacionados con el consumo de alcohol.

