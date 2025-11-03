[Video] Trató de escapar de los sicarios: así fue el asesinato a tiros en Entre Ríos

Un violento hecho de sicariato ha conmocionado al municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre fue asesinado a tiros por al menos cinco sujetos armados en plena vía pública del barrio Paraíso.

En las imágenes se observa cómo un vehículo se aproxima al lugar donde la víctima, identificada como Alfredo R.M., de 28 años, se encontraba presuntamente compartiendo bebidas alcohólicas. Minutos después, varias personas descienden del motorizado y abren fuego.

Al percatarse del ataque, Alfredo intenta escapar corriendo, pero es alcanzado a pocos metros por los disparos. La Policía halló en la escena 18 vainas de proyectiles, de las cuales 14 impactaron en el cuerpo de la víctima.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que el caso está vinculado a actividades criminales relacionadas con el narcotráfico, y que la víctima habría formado parte de un grupo dedicado al secuestro y la extorsión en el Trópico.

“Se registró un acto vinculado al sicariato, derivado de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. La víctima formaba parte de una estructura liderada por Ariel Villarroel, involucrado en sicariato, secuestro y extorsión en la región”, indicó Aguilera en una entrevista con Los Hechos Cuentan de Bolivia TV.

De acuerdo con el reporte policial, Ariel Villarroel sería el sucesor de Nabor López, asesinado en enero de este año en el penal de Chonchocoro. Alfredo R.M. habría integrado esa misma organización, por lo que las autoridades no descartan un ajuste de cuentas como móvil del crimen.

El caso continúa bajo investigación, y la Policía realiza operativos en la zona para identificar y capturar a los responsables.

