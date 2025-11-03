Ejecutado en Entre Ríos: víctima tenía nexos con banda de secuestradores y narcotráfico

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó sobre los avances en la investigación del asesinato de un hombre en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.

La víctima fue identificada como Alfredo R.M., quien —según las investigaciones preliminares— formaba parte de un grupo criminal implicado en secuestros, extorsiones y actividades vinculadas al narcotráfico.

Aguilera explicó que el fallecido tenía relación con Nabor López, asesinado en enero en el penal de Chonchocoro, y con Ariel Villarroel, señalado como su sucesor al mando de la organización delictiva.

“Se registró un acto vinculado al sicariato, derivado de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. La víctima formaba parte de una estructura liderada por Ariel Villarroel, involucrado en sicariato, secuestro y extorsión en la región”, señaló Aguilera en el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia TV.

El crimen, ocurrido en el barrio Paraíso de Entre Ríos, dejó al menos 18 impactos de bala en el cuerpo de la víctima. Según los primeros reportes policiales, el ataque se produjo cuando el hombre se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas.

Un vehículo llegó hasta el lugar y varios individuos descendieron para abrir fuego. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada a pocos metros. Cámaras de seguridad registraron el momento en que corre buscando refugio, antes de caer sin vida.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los autores del ataque y esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas entre grupos criminales de la zona.

