Un terrible hecho de tránsito se registró en el canal Guapilo, ubicado entre el quinto y sexto anillo de la ciudad de Santa Cruz, un micro de transporte público terminó por caer al interior del canal de drenaje.

Testigos del hecho señalaron que escucharon un fuerte ruido y las bocinas del vehículo, por lo que salieron y vieron lo ocurrido.

Según el conductor, el micro venía circulando a la par con otro motorizado, y los choferes de ambos empezaron a discutir, presuntamente por un tema de la renta, y de un momento a otro, terminó chocando y cayendo al canal.

“El micro venía y a la paralela, y venía otro micro de la misma línea, el conductor cuenta y comenta que iban discutiendo por el tema de la renta y todo lo demás, hizo que su compañero del otro vehículo le invadiera el carril, lo chocó e hizo que el micro prácticamente cayera al canal”, señala una de las vecinas.

Según explicaron, afortunadamente el vehículo no circulaba con pasajeros y solo se cuenta con daños materiales, puesto que el chofer habría salido ileso.

