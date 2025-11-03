Paraguay: camión cisterna con placa boliviana explota; deja un fallecido y un herido

Un terrible accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada en la comunidad de Mayor Infante Rivarola, departamento de Boquerón, en Paraguay. Un camión cisterna que transportaba nafta explotó en plena ruta, a 10 kilómetros de la frontera con Bolivia, dejando un saldo de una persona fallecida y otra con lesiones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00, en el kilómetro 748 de la ruta internacional N.º 9 “Carlos Antonio López”. Según el informe policial, el vehículo involucrado era un camión cisterna Volvo, color negro, con placa boliviana, perteneciente a la empresa Truc Oriental.

El conductor, Gabriel Champi Patiño (49), logró salir del vehículo en llamas, pero su hermano y acompañante, Elvis Chambi Patiño (28), quedó atrapado dentro del habitáculo al no poder desprender su cinturón de seguridad, muriendo calcinado.

Agentes del Puesto Mayor Infante Rivarola llegaron al lugar y encontraron el camión completamente envuelto en llamas. Solicitaron inmediatamente el apoyo de bomberos voluntarios y peritos para realizar los trabajos de enfriamiento y determinar las causas del incendio.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo consumido por el fuego. Las autoridades mantienen la investigación del hecho para esclarecer los motivos del siniestro.

