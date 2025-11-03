“Tenía dos hijas y ayudaba con lo que podía”: piden justicia por el hombre asesinado en Montero

Un hecho que conmocionó a la ciudad de Montero dejó como saldo la muerte de Pascual Chambi, de 39 años, quien fue atacado con un cuchillo por la expareja de su novia mientras se encontraba en un mercado junto a ella. La mujer también resultó con graves lesiones.

La familia de la víctima, que considera que se trata de un crimen de índole presuntamente pasional, exige que los responsables sean plenamente investigados.

“Nos enteramos cuando agredieron a mi hermano y terminó con su vida. Queremos justicia, no queremos que quede impune. Mi hermano no merecía morir así. Estaba cortado, con muy grandes heridas”, relató su hermana, visiblemente afectada.

Pascual tenía dos hijas, quienes sufren profundamente la pérdida. La hermana añadió:

“Queremos que esto se esclarezca. Mi hermano siempre ayudaba y ahora uno también está accidentado. Venía a Santa Cruz con dinero porque había arreglado asuntos de su trabajo”.

Por su parte, la madre de una de las hijas de Pascual también pidió justicia, recordando el apoyo económico que brindaba:

“Yo pido justicia para él. Me ayudaba con lo que podía, estaba comprando lotes para mi hija y pagando un crédito. Esa deuda ahora quedó para mí, y no tengo un trabajo fijo. Necesito ayuda para mi hija”.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Pascual recibió varias puñaladas en el cuerpo. La Fiscalía informó que se trata de un presunto crimen pasional, y las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo sucedido.

Mira la programación en Red Uno Play