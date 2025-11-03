Rodrigo Paz asumirá la presidencia el 8 de noviembre y se conocerá su gabinete ministerial

Faltan pocos días para la transmisión de mando en Bolivia. El diputado electo Alejandro Medinacelli informó que el mismo día se anunciará el gabinete ministerial, mientras el nuevo gobierno busca estabilizar la economía y mostrar al país ante el mundo.
A pocos días de la transmisión de mando al nuevo gobierno de Rodrigo Paz, como presidente, y Edmand Lara, como vicepresidente, ya se ultiman detalles de la organización del evento y crece la expectativa por la designación del equipo de confianza del mandatario electo.
El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinacelli, explicó que el mismo 8 de noviembre, día de la posesión, se dará a conocer también el nuevo gabinete ministerial:
“Ese día se conocerá quiénes serán los colaboradores del presidente electo Rodrigo Paz, quienes garantizarán la estabilidad política, social, económica e institucional en todo el país”, señaló Medinacelli.
El legislador destacó que el equipo económico del nuevo gobierno estuvo recientemente en Estados Unidos, con el objetivo de buscar estabilidad financiera y asegurar el abastecimiento de combustibles.
“Actualmente vivimos una escasez de combustibles y falta de dólares. La comisión que estuvo en Estados Unidos trabaja para garantizar la estabilidad económica del país”, indicó.
Medinacelli agregó que estas gestiones buscan mostrar a Bolivia ante los ojos del mundo, y superar lo que consideró un periodo de aislamiento económico y político en los últimos 20 años.
“Bolivia no puede vivir en un cautiverio como en estos 20 años. Se trabaja con organismos internacionales para dar un respiro al país y reactivar la economía”, afirmó.
La transmisión de mando está programada para el sábado 8 de noviembre, y contará con un gran despliegue de seguridad, según informó la Policía Nacional.
