Rodrigo Paz asumirá la presidencia el 8 de noviembre y se conocerá su gabinete ministerial

A pocos días de la transmisión de mando al nuevo gobierno de Rodrigo Paz, como presidente, y Edmand Lara, como vicepresidente, ya se ultiman detalles de la organización del evento y crece la expectativa por la designación del equipo de confianza del mandatario electo.

El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinacelli, explicó que el mismo 8 de noviembre, día de la posesión, se dará a conocer también el nuevo gabinete ministerial:

“Ese día se conocerá quiénes serán los colaboradores del presidente electo Rodrigo Paz, quienes garantizarán la estabilidad política, social, económica e institucional en todo el país”, señaló Medinacelli.

El legislador destacó que el equipo económico del nuevo gobierno estuvo recientemente en Estados Unidos, con el objetivo de buscar estabilidad financiera y asegurar el abastecimiento de combustibles.

“Actualmente vivimos una escasez de combustibles y falta de dólares. La comisión que estuvo en Estados Unidos trabaja para garantizar la estabilidad económica del país”, indicó.

Medinacelli agregó que estas gestiones buscan mostrar a Bolivia ante los ojos del mundo, y superar lo que consideró un periodo de aislamiento económico y político en los últimos 20 años.

“Bolivia no puede vivir en un cautiverio como en estos 20 años. Se trabaja con organismos internacionales para dar un respiro al país y reactivar la economía”, afirmó.

La transmisión de mando está programada para el sábado 8 de noviembre, y contará con un gran despliegue de seguridad, según informó la Policía Nacional.

