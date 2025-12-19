Magisterio urbano se moviliza en el centro paceño

La mañana de este viernes, el magisterio urbano protagonizó una movilización en el centro de la ciudad de La Paz, concentrándose en inmediaciones de El Prado, como antesala a su participación en el ampliado convocado por la Central Obrera Boliviana (COB). La protesta tuvo como principal demanda la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Durante la movilización, dirigentes del sector expresaron su descontento y exhortaron a la COB a asumir un rol protagónico en la defensa de los derechos laborales. “Estamos para exigir a la Central Obrera Boliviana que lidere la lucha de todos los trabajadores que hoy en día nos vemos perjudicados por el Decreto Supremo 5503”, manifestó uno de los representantes del magisterio urbano.

Los educadores señalaron que su presencia en el ampliado busca impulsar una posición firme y unificada del movimiento obrero frente a la normativa cuestionada, advirtiendo que continuarán con medidas de presión si no se atienden sus demandas.

