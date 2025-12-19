Gobierno destaca “perdonazo tributario” en decreto 5503

El Decreto Supremo 5503, impulsado por el Gobierno, destaca como una de sus principales medidas el perdonazo tributario, orientado a aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y promover la reactivación económica del país.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que esta disposición forma parte de una nueva línea de trabajo gubernamental destinada a dar certidumbre a la población, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fomentando la formalización de la actividad económica.

“El decreto 5503, muestra la primera línea de trabajo que nosotros vamos a implementar y estamos trabajando hacia adelante, en los próximos días la reglamentación de ese decreto y la implementación de esas medidas que se han puesto en ese decreto. El perdonazo tributario, la facilitación del reconocimiento del crédito fiscal para las facturas de los productos hecho en Bolivia. El reconocimiento de las facturas para los profesionales independientes”, dijo Espinoza en conferencia de prensa.

El perdonazo tributario contempla la condonación de multas, intereses y sanciones, permitiendo que personas naturales, profesionales independientes y unidades productivas regularicen su situación fiscal sin una presión económica excesiva. Esta medida busca generar un entorno más favorable para el desarrollo del trabajo, la producción y el comercio.

