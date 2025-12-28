[VIDEO] Rafinha se emociona al recibir el galardón de Mejor Jugador de la Liga Española

Rafinha no pudo asistir personalmente a la gala de los Globe Soccer celebrada en Dubái, pero hizo llegar un emotivo mensaje tras ser elegido como el Mejor Jugador de la Liga 2024/25. El brasileño expresó su alegría y gratitud por este reconocimiento que considera fruto del esfuerzo colectivo.

“Quiero agradecer por este reconocimiento tan especial. Me hace muchísima ilusión que se valore mi trabajo y el de todo el equipo; fue una temporada inolvidable tanto colectiva como personalmente”, dijo Rafinha, destacando también el papel de los responsables de la liga por haber seguido sus actuaciones durante la temporada pasada.

El jugador resaltó la importancia del cuerpo técnico, el entrenador y sus compañeros, afirmando que sin ellos no habría sido posible alcanzar este logro. Además, dedicó palabras emotivas al club, al que calificó como “una familia”, y destacó la fuerza que le brindan su esposa e hijos, quienes considera su “gasolina” para rendir al máximo.

Rafinha no olvidó a los aficionados, quienes describió como “nuestra fuerza” y responsables de motivar al equipo en los momentos más difíciles. El brasileño cerró su mensaje enviando un fuerte abrazo a todos los seguidores del Barcelona, agradeciendo su apoyo incondicional durante toda la temporada.

