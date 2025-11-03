Con machetes y gran temor: Pelea de barras bravas deja un vecino herido en la Radial 26 de Santa Cruz

La violencia regresó este domingo a la ciudad de Santa Cruz, con una pelea campal entre supuestos grupos de barras bravas que culminó con un vecino herido a machetazos en la zona de la Radial 26, quinto anillo. Vecinos de la zona piden dar con el autor y detener estos hechos constantes.

El incidente ocurrió en medio de un enfrentamiento habitual entre jóvenes, al parecer, miembros de barras rivales. Un residente de la zona intervino para evitar que uno de los jóvenes atacados fuera linchado, pero su acto de valor le costó una grave herida en la cabeza.

La agresión y el terror de los vecinos

Videos difundidos en redes sociales muestran el nivel de violencia, con un sujeto blandiendo dos machetes en las manos, aterrorizando a los vecinos y a otros jóvenes que participaban en la trifulca.

La esposa de la víctima relató los hechos con profunda preocupación, señalando que estas peleas son frecuentes en el barrio:

"Son dos bandos. Mayormente son la barra brava de un equipo que le busca a la barra de su equipo rival y estos otros chicos también responden y todos los fines de semana estos son peleas campales."

Según su testimonio, su marido salió a socorrer a un chico que estaba siendo golpeado ante los gritos de una vecina que pedía ayuda. Al pedirles que lo dejaran, fue agredido con un arma blanca:

"El joven sin miedo le tira el machetazo a él. De milagro no le dio otro machetazo y lo mataba. [...] Mi esposo está herido, feo es lo que le han hecho."

Amenazas de muerte y pedido de auxilio

La situación escaló al punto de recibir amenazas directas. La mujer afirmó que los atacantes le mandaron a decir que "iban a callar" a su esposo y la cuestionaron por hacer pública la agresión.

"La verdad que vivimos con miedo en este barrio ya constantemente por esas peleas que hay de las barras bravas," concluyó la esposa, evidenciando el terror con el que viven los residentes de la Radial 26.

Mira la programación en Red Uno Play