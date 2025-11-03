TEMAS DE HOY:
Inseguridad en Santa Cruz Pelea de barras bravas pelea campal en un cementerio

29ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Personajes invertidos y pura diversión: así arrancará la gala de esta noche en La Gran Batalla

Los chicos del streaming de La Gran Batalla prepararon una apertura especial con coreografías llenas de humor, energía y mucho talento.

Silvia Sanchez

03/11/2025 17:58

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una nueva y divertida semana comienza en La Gran Batalla, y esta vez el programa promete un inicio completamente distinto.

Esta noche, los chicos del streaming oficial serán los encargados de abrir la gala con una presentación especial, llena de ritmo y personajes invertidos que prometen arrancar risas y aplausos.

Leila Castro ya tiene listo su personaje: interpretará a El Elegante Keloke, con una coreografía que promete dejar al público boquiabierto.

Por su parte, Alejandro Serrate se transformará en Tini, y subirá al escenario con toda la sensualidad y energía de la artista argentina.

Finalmente, Diego Merritt apostará por un personaje igual de desafiante: María Becerra, con una coreografía llena de actitud y carisma.

El espectáculo arrancará a las 20:45, marcando el inicio de una nueva temática en el programa de entretenimiento e imitación más importante de la televisión boliviana.

¡Prepárate para una noche diferente, llena de talento, humor y mucha diversión!

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD