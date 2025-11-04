Presidente electo Rodrigo Paz cierra acuerdo de $us 3.100 millones con la CAF

El presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y su equipo de trabajo anunciaron, a través de redes sociales, este lunes un acuerdo financiero de gran envergadura con la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por un monto total de 3.100 millones de dólares.

Este acuerdo es el resultado de una intensa agenda de trabajo en el exterior, orientada a fortalecer la cooperación internacional y a gestionar apoyo para el desarrollo del país.

"Programa de apoyo para la recuperación económica 2025 – 2030"

El millonario financiamiento está enmarcado en el “Programa de Apoyo para la Recuperación Económica 2025 – 2030” y tiene un destino específico y estratégico para la nación: proyectos de infraestructura, desarrollo social y reactivación económica en Bolivia.

El plan no solo busca estabilizar la economía, sino también impulsar la generación de empleos y se proyecta beneficiar de manera directa a tres millones de bolivianos.

Desembolso inmediato y confianza internacional

El comunicado destaca que la materialización del acuerdo es un paso concreto hacia la recuperación económica del país, que refleja la confianza internacional en el futuro del país. Un 15% de los fondos serán desembolsados en los próximos 30 días, lo que permitirá mejorar la liquidez del Estado y dar inicio a los primeros programas de inversión.

El equipo del presidente electo enfatiza que este logro es el resultado de un trabajo "serio, coordinado y responsable" que demuestra el compromiso del próximo gobierno con la "transparencia, la estabilidad y el crecimiento sostenible".

"Estos recursos no solo significan inversión, sino confianza. Nuestra Patria vuelve a mirar al futuro con esperanza", concluye el comunicado de la oficina de Rodrigo Paz.

