El público se puso de pie: así fue la sorprendente actuación “invertida” del streaming de La Gran Batalla

Tal como lo habían prometido, los chicos del streaming oficial de La Gran Batalla subieron al escenario más grande de la televisión boliviana para protagonizar una de las presentaciones más comentadas de la noche.

Bajo la temática de “personajes invertidos”, Leila Castro, Alejandro Serrate y Diego Merritt se transformaron por completo e interpretaron a reconocidos artistas internacionales.

Leila sorprendió con su energía y actitud al personificar a El Elegante Keloke, desplegando una coreografía llena de ritmo y estilo urbano.

Por su parte, Diego Merritt se robó todas las miradas al interpretar a María Becerra, con una puesta en escena cargada de sensualidad y movimiento.

Finalmente, Alejandro Serrate deslumbró con su interpretación de Tini, mostrando carisma, sincronización y mucho estilo sobre el escenario.

Al finalizar la ronda de presentaciones, el público y todos los presentes en el set se pusieron de pie para aplaudir el talento y la entrega de los conductores del streaming, quienes demostraron que también pueden brillar sobre el escenario principal.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

