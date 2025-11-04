Génesis sorprendió con Factory, pero el jurado coincidió en un punto clave: debía ser más femenino

Para el cierre del programa, el último equipo en presentarse fue el de Génesis junto a la academia Factory, quienes sorprendieron con una puesta en escena cargada de energía, expresividad y creatividad, al interpretar a la artista Yuridia y su canción: "Ya te olvidé".

Los bailarines destacaron con una coreografía dinámica y bien estructurada, lo que les valió los elogios del jurado.

El juez Rodrigo Massa fue el primero en pronunciarse, resaltando el trabajo del equipo, pero recomendando al famoso reforzar su expresividad corporal.

“Creo que hay algunas cosas que podías intentar para ser más femenino. El lip sync estuvo muy bien, vas por buen camino. Factory siempre nos llena de momentos creativos y se nota la emoción en el escenario”, manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la seguridad y cohesión del grupo.

“Génesis, a pesar de lo que te dicen, te sentiste cómodo. Fue una buena propuesta de los chicos. Siento que cada uno aportó algo y eso se nota; ustedes se ayudan mucho como equipo”, comentó.

El juez Tito Larenti también elogió la propuesta artística y la capacidad creativa del grupo.

“Algo que destacar es la creatividad; obligan a que el show sea más original. Solo deben trabajar la corporalidad. El lip sync y la propuesta reflejan que quieren ganar, y Factory lo hace muy bien”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer coincidió en resaltar el compromiso del equipo y en recomendar mayor cuidado en los movimientos escénicos.

“Me gusta que son un equipo que propone. Chicas, trabajen en las caminatas. En general me gustó la propuesta, solo faltó cuidar la corporalidad”, sostuvo.

Génesis agradeció al jurado por las observaciones y reconoció que le resultó un reto asumir un personaje femenino, pero aseguró que seguirá mejorando para las próximas galas.

