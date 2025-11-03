TEMAS DE HOY:
La gran batalla

‘La Gran Batalla’ arranca una semana llena de humor, talento y sorpresas

El reality arranca una nueva etapa con presentaciones llenas de humor, talento y personajes inesperados. Además, se revelará la dinámica de nominación en vivo.

Silvia Sanchez

03/11/2025 17:56

Santa Cruz, Bolivia

Una nueva semana de competencia comienza en ‘La Gran Batalla’, y lo hará con una temática diferente que promete divertir al público con las interpretaciones más creativas de los equipos participantes.

Tras una intensa gala de eliminación en la que Basti y la academia de baile ‘Aurea Crew’ se despidieron del escenario, esta noche el show continuará con tres equipos que llegarán dispuestos a conquistar al jurado y al público con talento y carisma:

  1. Diego Paredes y la academia Vibra Dance

  2. Eugenia y la academia Power Dance

  3. Génesis y la academia Factory

El escenario más grande de la televisión boliviana se llenará de color, energía y personajes sorprendentes. Además, los miembros del streaming oficial presentarán un número especial que promete arrancar más de una sonrisa.

La dinámica de nominación se dará a conocer al inicio del programa en vivo, que comenzará a las 20:45.

¡Prepárate para una noche llena de talento, risas y mucha diversión!

