‘La Gran Batalla’ arranca una semana llena de humor, talento y sorpresas

El reality arranca una nueva etapa con presentaciones llenas de humor, talento y personajes inesperados. Además, se revelará la dinámica de nominación en vivo.
03/11/2025 17:56
Escuchar esta nota
Una nueva semana de competencia comienza en ‘La Gran Batalla’, y lo hará con una temática diferente que promete divertir al público con las interpretaciones más creativas de los equipos participantes.
Tras una intensa gala de eliminación en la que Basti y la academia de baile ‘Aurea Crew’ se despidieron del escenario, esta noche el show continuará con tres equipos que llegarán dispuestos a conquistar al jurado y al público con talento y carisma:
Diego Paredes y la academia Vibra Dance
Eugenia y la academia Power Dance
Génesis y la academia Factory
El escenario más grande de la televisión boliviana se llenará de color, energía y personajes sorprendentes. Además, los miembros del streaming oficial presentarán un número especial que promete arrancar más de una sonrisa.
La dinámica de nominación se dará a conocer al inicio del programa en vivo, que comenzará a las 20:45.
¡Prepárate para una noche llena de talento, risas y mucha diversión!
Mira la programación en Red Uno Play
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00