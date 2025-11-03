‘La Gran Batalla’ arranca una semana llena de humor, talento y sorpresas

Una nueva semana de competencia comienza en ‘La Gran Batalla’, y lo hará con una temática diferente que promete divertir al público con las interpretaciones más creativas de los equipos participantes.

Tras una intensa gala de eliminación en la que Basti y la academia de baile ‘Aurea Crew’ se despidieron del escenario, esta noche el show continuará con tres equipos que llegarán dispuestos a conquistar al jurado y al público con talento y carisma:

Diego Paredes y la academia Vibra Dance Eugenia y la academia Power Dance Génesis y la academia Factory

El escenario más grande de la televisión boliviana se llenará de color, energía y personajes sorprendentes. Además, los miembros del streaming oficial presentarán un número especial que promete arrancar más de una sonrisa.

La dinámica de nominación se dará a conocer al inicio del programa en vivo, que comenzará a las 20:45.

¡Prepárate para una noche llena de talento, risas y mucha diversión!

Foto Red Uno

