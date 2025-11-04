"Mañana tendremos humo blanco ": Diputados anunciará este martes a la nueva directiva "en consenso"

La incertidumbre sobre la conformación de la nueva directiva de la Cámara de Diputados estaría por disiparse. El diputado electo y vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, aseguró este lunes que la bancada ha alcanzado una "madurez política" y un "consenso" que permitirá anunciar el nombre de quien accederá a la presidencia camaral este martes.

Rada fue enfático al desmentir cualquier especulación sobre divisiones internas y reafirmó la unidad inquebrantable de la bancada y del binomio presidencial electo, Rodrigo Paz y Edmand Lara.

Consenso y unidad de la bancada

El diputado Rada destacó que, a pesar de las diversas opiniones, el objetivo es que "todos los diputados se sientan tomados en cuenta". La clave, según él, ha sido el diálogo y la humildad para incluir incluso a la minoría más pequeña. "Estoy seguro de que mañana, detalles más, detalles menos, tengamos ya un nombre en consenso y evitar que salga algún diputado disconforme", digo.

El vocero aseguró que "la bancada está unida, al igual que el binomio", más allá de lo que se "pueda especular en redes", confirmando que la coordinación entre Paz y Lara es fluida. Rada indicó que la bancada se encuentra evaluando diferentes mecanismos para la elección interna, priorizando la inclusión para evitar disensos, lo que considera un reflejo de la "madurez política" del PDC.

Respecto a la agenda legislativa, el vocero detalló que mañana, martes, se reunirán los titulares de diputados para presentar credenciales, conformar la directiva ad hoc y luego la directiva oficial. El miércoles se congregarán los suplentes de diputados, y la convocatoria del Senado se realizaría el jueves, con sus suplentes el viernes, dando inicio formal al trabajo legislativo de la nueva gestión.

Detalles de la posesión presidencial

En cuanto a los actos de la transmisión de mando del sábado, Rada explicó que se manejarán dos agendas que no se superponen: El rol protocolar con la atención a las misiones internacionales que visitan el país; y el agradecimiento al pueblo, ya que, tras el protocolo, el binomio electo se trasladará a un festejo popular para celebrar el triunfo con sus seguidores, aunque el lugar aún no está definido.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a la población para que confíe en la nueva gestión: "Démonos una oportunidad de creer, démonos una oportunidad de tener esperanza, de tener fe en que este país va a salir adelante".

