El jurado decidió: Eugenia Redin y Power Dance son los primeros nominados de la semana

La noche de este lunes cerró con tensión en el escenario de La Gran Batalla, luego de que se definieran los resultados de la votación del público y del jurado.

Tras el cierre de las presentaciones, se dio por concluido el periodo de votación para que la audiencia apoyara a su equipo favorito, y los resultados no dejaron lugar a dudas.

El público decidió salvar a Diego Paredes y la academia Vibra Dance, quienes se impusieron con el 44,9% de los votos, asegurando su pase a la siguiente fase de la competencia.

Con esto, Eugenia Redin y Génesis, junto a sus respectivos equipos, quedaron en zona de riesgo.

La decisión final quedó en manos del jurado, que evaluó el desempeño general de ambos equipos.

“En estas instancias del programa no solo cuenta un buen lip sync, sino todo el trabajo en general. Por lo tanto, se ha decidido que el equipo que va a eliminación es el de Eugenia Redin y Power Dance”, anunció la juez Elka Meyer, confirmando la decisión del panel.

Eugenia Redin y su academia habían presentado una coreografía de la canción “Ella ya me olvidó”, de Leonardo Favio, pero las críticas del jurado no fueron favorables. Se les pidió mayor trabajo escénico y creatividad en la propuesta.

De esta manera, Eugenia Redin y Power Dance se convirtieron en los primeros nominados de la semana, y deberán volver a presentarse en la gala de eliminación del próximo domingo.

