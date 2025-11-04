Diego Paredes se transformó en Alejandra Guzmán y encendió el escenario de La Gran Batalla

Arrancó una nueva y divertida semana en La Gran Batalla, donde los equipos deben realizar una coreografía de karaoke con la temática de personajes invertidos.

El primero en salir al escenario fue Diego Paredes, quien junto a la academia Vibra Dance inauguró la ronda interpretando la icónica canción “Hacer el amor con otro” de Alejandra Guzmán.

La presentación estuvo llena de energía y actitud rockera, logrando encender al público y captar la atención del jurado.

El juez Tito Larenti destacó la mejora del equipo y felicitó el trabajo realizado.

“Alejandra, me gustó el equipo. Lo que vi en el escenario me gustó; por ahí algunas cositas faltaron, pero hay avance, están mejorando”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la interpretación del personaje, aunque recomendó mayor fuerza en la caracterización.

“Me gustó la presentación, muy bien por ese lado. Ella (Guzmán) es más ruda, pero está bien, me convenció el personaje”, comentó.

El jurado Rodrigo Massa aplaudió el desempeño del famoso y la coordinación del equipo.

“Excelente trabajo de lip sync. Traten de trabajar más en las reacciones para darle vida al personaje. Estuvo muy bien”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la conexión del grupo y brindó sugerencias técnicas para perfeccionar la próxima presentación.

Al finalizar, Diego Paredes agradeció al jurado por las observaciones y pidió el apoyo del público para seguir avanzando en la competencia.

Durante la evaluación, protagonizó además un momento divertido junto al presentador Leonel Fransezze, desatando las risas del público.

