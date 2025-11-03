Los jueces se apoderan del streaming: esta noche podrás preguntarles lo que quieras en La Gran Batalla

La divertida semana de La Gran Batalla arranca con muchas sorpresas y un formato totalmente diferente.

Esta noche, el streaming oficial del programa cambiará de protagonistas: en lugar de Leila Castro, Diego Merritt y Alejandro Serrate, quienes usualmente conducen la transmisión por YouTube, los jueces serán los encargados de dirigir el show.

A partir de las 20:00, Gabriela Zegarra, Elka Meyer, Rodrigo Massa y el siempre polémico Tito Larenti se apoderarán del streaming para interactuar con el público, responder preguntas y mostrar su lado más divertido.

El especial se suma a la temática de la semana en la que los conductores del streaming presentarán “personajes invertidos”, prometiendo una gala llena de humor, música y sorpresas.

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube: @lagranbatallabo, y vivir una experiencia única junto a los jurados más comentados de la televisión boliviana.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play