Los jueces se apoderan del streaming: esta noche podrás preguntarles lo que quieras en La Gran Batalla

Gabriela Zegarra, Elka Meyer, Rodrigo Massa y el polémico Tito Larenti tomarán el control del streaming en una edición especial llena de humor, interacción y sorpresas.
03/11/2025 18:00
Escuchar esta nota
La divertida semana de La Gran Batalla arranca con muchas sorpresas y un formato totalmente diferente.
Esta noche, el streaming oficial del programa cambiará de protagonistas: en lugar de Leila Castro, Diego Merritt y Alejandro Serrate, quienes usualmente conducen la transmisión por YouTube, los jueces serán los encargados de dirigir el show.
A partir de las 20:00, Gabriela Zegarra, Elka Meyer, Rodrigo Massa y el siempre polémico Tito Larenti se apoderarán del streaming para interactuar con el público, responder preguntas y mostrar su lado más divertido.
El especial se suma a la temática de la semana en la que los conductores del streaming presentarán “personajes invertidos”, prometiendo una gala llena de humor, música y sorpresas.
Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube: @lagranbatallabo, y vivir una experiencia única junto a los jurados más comentados de la televisión boliviana.
Mira la programación en Red Uno Play
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00