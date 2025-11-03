El terror tuvo su precio: Basti y Áurea Crew fueron eliminados en la gala más intensa del show

La noche más terrorífica de La Gran Batalla se convirtió en la peor pesadilla para Basti y Áurea Crew, quienes se despidieron del escenario tras no lograr el apoyo del público ni el voto de confianza de los jueces.

Luego de las dos rondas de versus en la gala de eliminación, el público definió su voto salvando a Erika Valencia y Dazan Company, Eugenia Redin y Power Dance, y Rodrigo Giménez con Fire Steps. De esa manera, dos equipos quedaron bajo la mirada del jurado, que tuvo la difícil tarea de decidir quién continuaba en competencia.

La decisión, según comentaron los jueces, fue dividida, ya que no lograban ponerse de acuerdo desde el inicio. Finalmente, tras una intensa deliberación, Tito Larenti fue el encargado de comunicar el veredicto final:

“El avance para muchos es claro, todos están comprometidos, pero las diferencias, más allá de los esfuerzos, son notorias. A medida que nos acercamos a la final, debemos ver lo mejor y a los mejores. En una opinión dividida, decidimos que quien debe abandonar la competencia es Basti y Áurea Crew”, anunció el juez.

Visiblemente emocionados, los integrantes de Áurea Crew se despidieron del público y agradecieron el apoyo recibido durante su paso por el programa, que se ha consolidado como el escenario más grande de la televisión boliviana.

La competencia continúa este lunes con una nueva semana llena de talento y sorpresas, además de una gala especial que contará con la participación de los chicos de Estación Digital: Diego Merritt, Leila Castro y Alejandro Serrate.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play