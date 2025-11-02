La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga un presunto caso de homicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, de entre 40 y 50 años de edad, en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Florida, zona norte de la capital cruceña.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba varios golpes, lo que hace presumir que la víctima habría muerto de manera violenta. Los investigadores no descartan que el hecho sea procesado bajo el delito de homicidio o incluso asesinato, según los resultados que arroje la autopsia legal y las pericias que se realizan en el lugar.

Efectivos de la FELCC acordonaron la vivienda para recolectar evidencias y tomar declaraciones a los vecinos, con el fin de establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y dar con los posibles responsables.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue revelada oficialmente.

Investigan presunto homicidio de un hombre en el barrio Florida de Santa Cruz. Foto: Daniel Román

