Investigan presunto homicidio de un hombre en el barrio Florida de Santa Cruz

El cuerpo de un hombre, de entre 40 y 50 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda en el barrio Florida, al norte de Santa Cruz. La FELCC presume que la víctima murió de forma violenta y abrió una investigación para esclarecer el hecho.
02/11/2025 16:14
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga un presunto caso de homicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, de entre 40 y 50 años de edad, en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Florida, zona norte de la capital cruceña.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba varios golpes, lo que hace presumir que la víctima habría muerto de manera violenta. Los investigadores no descartan que el hecho sea procesado bajo el delito de homicidio o incluso asesinato, según los resultados que arroje la autopsia legal y las pericias que se realizan en el lugar.
Efectivos de la FELCC acordonaron la vivienda para recolectar evidencias y tomar declaraciones a los vecinos, con el fin de establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y dar con los posibles responsables.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue revelada oficialmente.
