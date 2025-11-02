Bolivia lista para su debut en el Mundial Sub17 ante Sudáfrica

La selección boliviana de fútbol Sub17 finalizó sus prácticas en Catar con todo definido para enfrentar a Sudáfrica en su primer partido del Mundial Sub17, que se disputa en el Medio Oriente. El encuentro se jugará este lunes desde las 08:30 y podrá seguirse en vivo por las pantallas de Red Uno y su sitio web.

A través de sus redes sociales oficiales, La Verde compartió una fotografía del plantel y cuerpo técnico con el mensaje:

"Listos para el Mundial Sub17", mostrando de fondo uno de los imponentes escenarios deportivos del país anfitrión.

Bolivia integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Catar e Italia, y buscará sumar sus primeros puntos en la competencia. Para llegar con ritmo de juego, la Verde disputó partidos amistosos previos: igualó 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos y perdió 1-3 ante Corea del Sur.

El equipo boliviano espera iniciar el torneo con un rendimiento sólido y dar pelea desde el debut ante los sudafricanos, en un grupo que promete partidos intensos y reñidos.

