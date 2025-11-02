Jorge Perrota: “Los chicos están listos para dejar todo por Bolivia en el Mundial Sub-17”

La selección boliviana Sub17 cerró su preparación en Catar de cara a su debut en el Mundial ante Sudáfrica, programado para este lunes a las 08:30 (hora boliviana). El director técnico Jorge Perrota expresó su satisfacción por el trabajo realizado y destacó la motivación del plantel juvenil.

“Hoy (domingo) hicimos un repaso de todo lo que hemos trabajado. Es importante llegar de la mejor manera al partido y empezar con pie derecho este torneo. Los chicos están con muchas ganas de representar dignamente al país”, señaló el entrenador argentino.

Perrota lamentó la baja por lesión de Héctor Galvis, quien no podrá participar del certamen.

“Se hizo el cambio correspondiente que nos permitía la FIFA”, aclaró.

“El resto del plantel está listo para el primer encuentro. Estos chicos están mentalizados de que tienen que dejar todo por el país. Es un lindo desafío para ellos y para todos nosotros”, concluyó el estratega.

