TEMAS DE HOY:
Asesinato en Santa Cruz presunto homicidio INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ

24ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Jorge Perrota: “Los chicos están listos para dejar todo por Bolivia en el Mundial Sub-17”

El técnico de la selección boliviana Sub17 confía en un buen debut este lunes ante Sudáfrica en el Mundial de Catar.

Martin Suarez Vargas

02/11/2025 17:04

Escuchar esta nota

La selección boliviana Sub17 cerró su preparación en Catar de cara a su debut en el Mundial ante Sudáfrica, programado para este lunes a las 08:30 (hora boliviana). El director técnico Jorge Perrota expresó su satisfacción por el trabajo realizado y destacó la motivación del plantel juvenil.

“Hoy (domingo) hicimos un repaso de todo lo que hemos trabajado. Es importante llegar de la mejor manera al partido y empezar con pie derecho este torneo. Los chicos están con muchas ganas de representar dignamente al país”, señaló el entrenador argentino.

Perrota lamentó la baja por lesión de Héctor Galvis, quien no podrá participar del certamen.

“Se hizo el cambio correspondiente que nos permitía la FIFA”, aclaró.

“El resto del plantel está listo para el primer encuentro. Estos chicos están mentalizados de que tienen que dejar todo por el país. Es un lindo desafío para ellos y para todos nosotros”, concluyó el estratega.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD