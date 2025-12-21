Comerciantes de Santa Cruz reportan bajas ventas por falta de transporte público

Los comerciantes de los principales mercados de Santa Cruz reportan una notable disminución en las ventas debido a la falta de transporte público. La situación comienza a sentirse con fuerza en los centros de abasto, donde la llegada de clientes se ha reducido drásticamente pese a estar a pocos días de las fiestas de fin de año.

“Está silencio la gente y peor con los transportes que no hay, pues no. Sí, no está llegando la gente”, afirmó uno de los vendedores.

A pesar de ello, los productos cárnicos continúan ofertándose con normalidad y mantienen precios accesibles. El pollo, por ejemplo, se encuentra a 19 bolivianos por kilo, mientras que las presas y las vísceras de menudo también registran precios bajos.

En cuanto a la carne de cerdo, la pierna cuesta 35 bolivianos el kilo y la costilla 46 bolivianos. La carne de res, por su parte, se vende a 65 bolivianos el primer corte y 56 bolivianos el segundo.

“Muy bajo, muy bajo (las ventas), debería estar ahorita más”, señaló otro comerciante, en referencia a la baja demanda, a pesar de encontrarse en una época de alta demanda por fin de año.

La situación genera preocupación entre los vendedores, quienes esperan que la reactivación del transporte público permita recuperar la afluencia de clientes y mejorar las ventas en los próximos días.

