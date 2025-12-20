Gobierno sostuvo reunión con Fejuve y Conaljuve y acuerdan instalación de mesas técnicas

El Gobierno sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), en un espacio de diálogo orientado a canalizar las principales demandas del sector vecinal y fortalecer la coordinación institucional.

Como resultado del encuentro, se acordó la instalación de mesas técnicas a partir del lunes, con el objetivo de profundizar el análisis de los temas abordados y establecer una nueva reunión de seguimiento.

Asimismo, las organizaciones vecinales expresaron su respaldo al decreto, condicionado a que se garantice un control efectivo de las tarifas del transporte público, así como acciones firmes contra el agio y la especulación en la comercialización de productos de primera necesidad.

Finalmente, se definió la designación de un ministro como instancia de coordinación directa, a fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos y mantener un canal permanente de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones vecinales.

El Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo, la concertación y la defensa del bolsillo de la población, priorizando medidas que resguarden la estabilidad económica y social del país.

