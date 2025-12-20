ABC habilita vía en Chorro Viejo tras crítico deslizamiento en los Valles cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha logrado rehabilitar con éxito el tránsito en la ruta estratégica hacia los Valles Cruceños. Tras intensas labores de limpieza, se habilitó una vía provisional en el sector de Chorro Viejo para movilizar a los vehículos que permanecían detenidos.

El Jefe Técnico de la ABC, Ángelo Viruez, confirmó que el paso en este punto crítico es actualmente de carácter temporal. Un equipo de especialistas nacionales se dirige a la zona para evaluar la magnitud de la falla geológica que provocó el desplazamiento de la plataforma.

La prioridad inmediata de las autoridades es analizar la seguridad del terreno antes de proceder con el ensanchamiento definitivo de la carretera. “Vamos a determinar con exactitud hasta dónde pueden ingresar las máquinas para garantizar una solución estructural que evite futuros incidentes”, indicó el técnico de la ABC.

Los camiones cargados con frutas y verduras finalmente han retomado su camino hacia la ciudad de Santa Cruz tras un día de paralización. Esta liberación durante la madrugada asegura el abastecimiento de productos esenciales que habían quedado atrapados por el deslizamiento.

