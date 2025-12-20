El sector castañero demanda una comisión de alto nivel, mientras tanto, las conexiones estratégicas con Beni y Pando permanecen interrumpidas por demandas económicas.
20/12/2025 13:48
Desde las primeras horas de este sábado, los accesos estratégicos que conectan a Riberalta con el resto del departamento del Beni y Pando permanecen totalmente cerrados. Esta medida de presión responde a una movilización organizada que busca llamar la atención inmediata de las autoridades nacionales ante la crisis económica regional de su sector, según argumentan.
Los manifestantes exigen la conformación urgente de una comisión de alto nivel para negociar el precio de la castaña, el cual ha sufrido una caída considerable. Según los dirigentes, el cierre de fronteras provocó que el valor del producto se desplomara de 850 a tan solo 350 bolivianos por caja.
Las organizaciones sociales han advertido que el bloqueo de carreteras tiene un carácter indefinido y no levantarán las medidas de fuerza de forma parcial. Según señalan, la resolución del conflicto queda ahora en manos del Gobierno, de quien esperan respuestas concretas para pacificar esta zona productiva del país.
