Descontrol en Cochabamba: Choferes cobran tarifas de hasta 4 bolivianos

La ciudad de Cochabamba vive este sábado una jornada de tensión e incertidumbre en las paradas de transporte público. Tras la decisión de la Federación de Transportistas de incrementar el costo del pasaje de manera unilateral, los ciudadanos se enfrentan a un escenario de "caos tarifario" en puntos neurálgicos como la intersección de las avenidas Ayacucho y Aroma.

Cobros arbitrarios y falta de regulación

A pesar de que el servicio de micros, buses y trufis no se ha interrumpido —a diferencia del paro que acata la ciudad de Santa Cruz—, la principal queja de los usuarios es la inestabilidad de los precios. Testimonios recogidos en el centro de la ciudad dan cuenta de que no existe una tarifa fija, dejando al pasajero a merced del criterio de cada conductor.

"Hoy me cobraron 2 bolivianos, ayer me cobraron 4 y otro me cobró 3,50. No hay un precio fijo todavía", lamentó una ciudadana que esperaba el trufi, señalando además que el tiempo de espera se ha incrementado considerablemente debido a que las unidades circulan completamente llenas.

La subvención en el centro del debate

El incremento, que en algunos casos representa un salto de 2,50 a 3,50 o 4 bolivianos, generó una división de opiniones entre la población cochabambina. Para muchos, la medida ha sido "drástica" y carente de legalidad.

Críticas a las formas: "Tiene que subir lógicamente por el combustible, pero no puede ser que la Federación decida sola; debe haber un decreto del Gobierno", señaló una joven usuaria.

Resignación económica: Otros ciudadanos consideran que el ajuste es un "mal necesario". "Pienso que es un precio que tenemos que pagar todos para salir adelante. Ha sido muy de golpe, pero la eliminación de la subvención era necesaria porque ya es mucho", comentó un pasajero.

Largas esperas y malestar

Además del impacto al bolsillo, el servicio se ha visto afectado en su eficiencia. Algunos usuarios reportaron esperas de más de una hora para abordar líneas específicas. La falta de una postura oficial clara por parte de la Alcaldía o el Gobierno Central aumenta la frustración de quienes consideran "injusto" que el cambio se produzca de la noche a la mañana.

Mientras la tensión persiste, los cochabambinos aguardan una regulación oficial que ponga fin a la especulación y restablezca un orden tarifario en el transporte urbano.

