Nacionales

Posesionaron a los nuevos vocales del TSE con el reto de las elecciones subnacionales

El acto se realizó en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con la presencia de autoridades nacionales y legislativas, marcando el inicio de su labor rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/12/2025 20:59

La Paz, Bolivia

En un acto protocolar realizado en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, fueron posesionados los nuevos vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes asumirán la responsabilidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales del país.

La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente del Estado, Edmand Lara quien dirigió la toma de juramento, así como de los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. Durante el acto, los vocales juraron desempeñar sus funciones “defendiendo la transparencia, la imparcialidad y la patria”.

Los vocales titulares del TSE son:

  • Ximena Camacho Goyzueta

  • Ramiro Froilán Canedo Chávez

  • Silvia Elizabeth Chávez Reyes

  • Celedonía Cruz Ayna

  • Carlos Alberto Goitia Caballero

  • Carlos Ortiz Quezada

Mientras que los vocales suplentes son:

  • Herlan Diego Coimbra Quevedo

  • José Miguel Callejas Garcés

  • María Cristina Claros Castro

  • Clara Victoria Ramos Aillón

  • Fátima Elba Tardío Quiroga

  • Carlos Alberto Pol Limpias

Durante su discurso, el vocal Carlos Alberto Goitia Caballero resaltó que el desafío es enorme y que la expectativa de la ciudadanía es alta. “Este Tribunal es fruto de la construcción de consensos y la democracia es construir consensos. Es un buen paso para Bolivia”, señaló.

Con la posesión de estas autoridades, el TSE se prepara para organizar y supervisar las Elecciones Subnacionales de 2026, con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.

El acto concluyó con felicitaciones oficiales de las autoridades presentes y la invitación a trabajar de manera conjunta para consolidar la confianza en los procesos electorales bolivianos.

