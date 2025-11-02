VIDEO: ¡Increíble! Falló un gol a centímetros de la portería en Marruecos

En el fútbol, algunos errores se quedan grabados para siempre, y lo que ocurrió este sábado en la máxima división de Marruecos es uno de ellos. Un delantero del Union Sportive Yacoub El Mansour (USYM) tuvo ante sí un gol prácticamente imposible de fallar: el balón estaba a escasos centímetros de la portería, y solo bastaba empujarlo o dejarlo rodar.

Pero en un giro que desafía toda lógica, el jugador decidió rematar a quemarropa… y la pelota salió despedida hacia afuera tras estrellarse contra el palo.

La incredulidad de los hinchas, compañeros y rivales quedó plasmada en el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, convirtiendo la pifia en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Un recordatorio brutal de que, en el fútbol, incluso los goles más fáciles pueden convertirse en leyendas… por el lado equivocado.

