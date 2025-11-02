VIDEO: ¡Sin motivo! Motociclista atropella deliberadamente a un perro

Vecinos de Tultitlán denunciaron que un motociclista atropelló de manera intencional a un perro en plena vía pública. Hasta el momento, se desconoce el estado del animal y las autoridades no han informado medidas contra el responsable.
Un acto de crueldad animal conmocionó a vecinos de Tultitlán, Estado de México, luego de que un motociclista arrollara intencionalmente a un perro que se encontraba en una calle de la localidad.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del canino, y no se ha informado si las autoridades locales han iniciado alguna investigación para dar con el responsable.
Testigos que presenciaron el incidente manifestaron su indignación y exigieron justicia para el animal, denunciando que la agresión fue intencional y no un accidente de tránsito. Organizaciones de protección animal en la zona han convocado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier acto de maltrato.
El hecho ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios condenan enérgicamente el acto y piden sanciones ejemplares para quienes atenten contra la vida de los animales.
