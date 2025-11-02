Un niño de 12 años muere tras pelea clandestina en gimnasio sin permisos

Un niño de 12 años falleció tras participar en una pelea clandestina en un gimnasio que operaba sin permisos municipales en esta comuna rural. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso, en San Miguel del Común, parroquia Calderón, Quito (Ecuador).

El menor murió a causa de un derrame cerebral, provocado por los golpes contundentes que recibió en la cabeza durante un combate disparejo contra un adolescente de 17 años. Familiares del niño señalaron que se inscribió en el gimnasio con la intención de bajar de peso, pero fue inducido a pelear en el enfrentamiento mortal.

Vecinos de la zona alertaron sobre las prácticas del gimnasio, administrado por un instructor conocido por actitudes agresivas. Tras denuncias ciudadanas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el local el 29 de octubre, confirmando que funcionaba sin los permisos necesarios y que, además, se cobraba un dólar por pelea mientras los asistentes realizaban apuestas, lo que vulneraba la seguridad de los menores.

“El lugar representaba un riesgo grave para la seguridad y la vida de las personas. La AMC actuó en cumplimiento del Código Municipal”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

El operativo se realizó un año después del fallecimiento del menor, debido a la necesidad de obtener autorización comunal para ingresar al establecimiento. Tras la intervención, se constató que el propietario del gimnasio se había dado a la fuga. Según la normativa, podría enfrentar multas de hasta USD 3.760.

El Municipio de Quito, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, indicó que esta acción forma parte del plan “Quito en Control”, que busca prevenir actividades ilegales en espacios públicos y privados. Las autoridades aseguraron que reforzarán los controles en zonas rurales y urbanas para evitar que tragedias como esta se repitan.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación por la muerte del adolescente, mientras la comunidad exige justicia y medidas más estrictas para proteger a los niños y adolescentes de situaciones de riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play