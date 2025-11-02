VIDEO: Explosión e incendio en tienda deja al menos 23 muertos en México

Una tarde de compras se convirtió en tragedia en el corazón de Hermosillo (México). Un devastador incendio, precedido por una fuerte explosión, arrasó con una tienda Waldo’s ubicada en la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, dejando al menos 23 personas fallecidas, entre ellas cuatro niñas y dos niños, y 11 personas heridas, según confirmó el gobernador del estado, Alfonso Durazo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado, cuando el establecimiento se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos. De acuerdo con reportes preliminares de la Fiscalía de Sonora, la principal línea de investigación apunta a un posible accidente originado por un transformador eléctrico dentro del local.

Equipos de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y Protección Civil permanecen en el lugar, que ha sido completamente acordonado mientras continúan las labores de rescate e investigación. Autoridades locales informaron que siete de los heridos fueron trasladados al Hospital del ISSSTE, uno al IMSS Clínica 14, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

El gobernador Durazo expresó su consternación en un video publicado en redes sociales: “Hasta el momento se han contabilizado 23 muertos y 11 heridos. Lamentablemente, entre las víctimas hay menores. Nuestro compromiso es con la verdad y el apoyo total a las familias afectadas”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó profundamente el suceso y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, escribió la mandataria en redes sociales. Además, aseguró haber instruido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que despliegue equipos de apoyo y atención a las víctimas.

Mientras las autoridades buscan esclarecer las causas del siniestro, la comunidad hermosillense vive horas de angustia y duelo. Las imágenes del incendio, compartidas por testigos, muestran llamas que consumieron en minutos el edificio, mientras vecinos y transeúntes intentaban auxiliar a las personas atrapadas.

