Chile: Encuentran sin vida a menor boliviano desaparecido en el río Maipo

El joven de 14 años, de nacionalidad boliviana, había desaparecido el jueves tras sumergirse en el caudal junto a un grupo de amigos en Isla de Maipo.

Durante la mañana de este sábado se confirmó el hallazgo sin vida del adolescente de 14 años que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves en el río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo, región Metropolitana, según lo publicado por la Radio T13 de Chile.

El hallazgo fue confirmado por la Delegada Presidencial Provincial de Talagante, Stephanie Duarte, en un punto de prensa.

De acuerdo con información policial, cerca de las 11:15 horas un buzo que colaboraba en las labores de rastreo encontró el cuerpo en el sector La Villita del río Maipo, punto donde el menor fue visto por última vez antes de ser arrastrado por la corriente.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 23ª Comisaría de Talagante, quienes realizaron las diligencias correspondientes junto a familiares del joven, confirmando que se trataba del adolescente desaparecido.

El hallazgo se produjo en el marco de un amplio despliegue interinstitucional que se extendió durante tres días y que incluyó equipos del GOPE de Carabineros, Bomberos y unidades GERSA especializadas en rescate acuático, hecho que fue confirmado por la delegada presidencial en la Provincial de Talagante, Stephanie Duarte.

"Llegamos aquí desde el primer día para encontrar a Adrián, de 15 años, estamos junto también a las familias y tras el fuerte trabajo de las instituciones que nos acompañan a mis espaldas, se confirmó el cuerpo de este joven", comentó la delegada, añadiendo que la madre del fallecido se encuentra de camino a nuestro país.

Las labores de rastreo se concentraron en el mismo punto donde el adolescente, de nacionalidad boliviana, ingresó al río junto a un grupo de amigos en una zona no habilitada para el baño. Fue allí donde perdió el rastro el pasado jueves en horas de la tarde.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana y la Delegación Provincial de Talagante se coordinó apoyo psicológico y logístico para la familia del menor, incluyendo la gestión del traslado de su madre al país.

Las causas de la muerte serán determinadas por el Servicio Médico Legal, mientras las autoridades reiteraron el llamado a evitar el ingreso a cauces no habilitados para el baño, especialmente ante el aumento del caudal en esta época del año.

