INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

Internacionales

(Video) Boliviana de 18 años muere apuñalada en un hotel de Sao Paulo: así escapó el sospechoso

Una joven boliviana murió tras recibir varias puñaladas en un hotel del centro de Sao Paulo. La policía investiga el caso como presunto feminicidio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 14:01

Sao Paulo, Brasil

Una joven boliviana de 18 años fue encontrada sin vida en una habitación de un hotel ubicado en la región central de Sao Paulo, Brasil. Según informes policiales, se trata de un presunto caso de feminicidio, que ha generado conmoción entre los vecinos y turistas de la zona.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a un sujeto encapuchado que habría ingresado junto a la víctima a la habitación aproximadamente a las 19:00 horas.

Poco después, los gritos de auxilio de la joven alertaron a otros huéspedes y al personal del hotel, quienes intentaron socorrerla.

Tras recibir varias heridas de arma blanca, la joven fue trasladada de urgencia por personal médico a un hospital cercano. Lamentablemente, perdió la vida durante el traslado, confirmaron las autoridades. 

La policía de Sao Paulo ya ha iniciado las investigaciones, recabando declaraciones de testigos y revisando cámaras de seguridad del hotel y sus alrededores. 

